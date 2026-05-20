Сборная Мальты объявила расширенный состав на матч с Азербайджаном

Сборная Мальты по футболу объявила расширенный состав на товарищеский матч против Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Эмилио Де Лео включил в предварительную заявку 34 футболистов на июньские игры против Словакии и Азербайджана.

Сначала мальтийцы 1 июня встретятся со Словакией, а 5 июня сыграют с Азербайджаном.

Матч Азербайджан - Мальта пройдет в венгерском Сомбатхее на стадионе "Халадаш Спорткомплексум". Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.

По информации Федерации футбола Мальты, эти матчи рассматриваются тренерским штабом как важный этап подготовки к Лиге наций УЕФА.

В расширенный список вошли несколько новых футболистов, среди которых форвард "Рейнбоуc" Люк Борг, игрок "Заббар Сент-Патрик" Николас Акиус и выступающий за итальянскую "Козенцу" Кевин Каннаво.

Также в сборную вернулись Джейк Вассалло, Кин Шиклуна и Матиас Гарсия. При этом опытный защитник Райан Камензули пропустит сбор из-за травмы.

Отметим, что 9 июня сборная Азербайджана также проведет товарищеский матч против Сан-Марино.