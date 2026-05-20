20 Мая 2026
RU

Сборная Мальты объявила расширенный состав на матч с Азербайджаном

Национальная сборная
Новости
20 Мая 2026 15:29
18
Сборная Мальты объявила расширенный состав на матч с Азербайджаном

Сборная Мальты по футболу объявила расширенный состав на товарищеский матч против Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Эмилио Де Лео включил в предварительную заявку 34 футболистов на июньские игры против Словакии и Азербайджана.

Сначала мальтийцы 1 июня встретятся со Словакией, а 5 июня сыграют с Азербайджаном.

Матч Азербайджан - Мальта пройдет в венгерском Сомбатхее на стадионе "Халадаш Спорткомплексум". Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.

По информации Федерации футбола Мальты, эти матчи рассматриваются тренерским штабом как важный этап подготовки к Лиге наций УЕФА.

В расширенный список вошли несколько новых футболистов, среди которых форвард "Рейнбоуc" Люк Борг, игрок "Заббар Сент-Патрик" Николас Акиус и выступающий за итальянскую "Козенцу" Кевин Каннаво.

Также в сборную вернулись Джейк Вассалло, Кин Шиклуна и Матиас Гарсия. При этом опытный защитник Райан Камензули пропустит сбор из-за травмы.

Отметим, что 9 июня сборная Азербайджана также проведет товарищеский матч против Сан-Марино.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

УЕФА дисквалифицировал футболистку сборной Азербайджана
12:16
Национальная сборная

УЕФА дисквалифицировал футболистку сборной Азербайджана - ФОТО

Айсу Асадова наказана после игры против Грузии

Сборная Азербайджана сыграет против Бахрейна и Кыргызстана
13 Мая 19:20
Национальная сборная

Сборная Азербайджана сыграет против Бахрейна и Кыргызстана

Команда проведет два товарищеских матча в Турции

Сборная Азербайджана U16 завершила турнир УЕФА поражением
11 Мая 14:59
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U16 завершила турнир УЕФА поражением - ОБНОВЛЕНО

Команда уступила Грузии в Баку и проиграла все три матча соревнования

Агиль Набиев убрал двух тренеров из штаба U17
8 Мая 18:17
Национальная сборная

Агиль Набиев убрал двух тренеров из штаба U17

Эльшан Поладов и Эмин Имамалиев работали в сборной Азербайджана U17 с 2025 года
Сборная Азербайджана стартовала с поражения на турнире развития УЕФА
6 Мая 19:14
Национальная сборная

Сборная Азербайджана стартовала с поражения на турнире развития УЕФА - ОБНОВЛЕНО

Команда U-16 уступила Литве в Баку

Сборная Азербайджана сыграет с Мальтой и Сан-Марино
5 Мая 18:20
Национальная сборная

Сборная Азербайджана сыграет с Мальтой и Сан-Марино

Команда Айхана Аббасова проведет контрольные матчи в Венгрии

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона