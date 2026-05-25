Футболист "Сампдории": "Носить форму сборной Азербайджана - большая честь"

Футболист "Сампдории" Лоренцо Меццотеро получил вызов в молодежную сборную Азербайджана и заявил, что считает выступление за национальную команду большой честью.

Форвард итальянского происхождения признался, что с большим волнением воспринял приглашение в сборную Азербайджана U-21.

"Я очень счастлив и взволнован этим приглашением. Я прожил в Азербайджане шесть лет и очень люблю эту страну. Поэтому с нетерпением жду дня, когда присоединюсь к команде. Носить форму этой команды - большая честь", - цитирует Меццотеро АЗЕРТАДЖ.

Он отметил, что сейчас сосредоточен на собственном развитии и хочет приносить пользу команде.

"Сейчас я полностью сконцентрирован на том, чтобы каждый день становиться лучше. Хочу много работать, получать удовольствие от футбола, помогать команде побеждать и забивать голы. Остальные успехи придут шаг за шагом", - подчеркнул нападающий.

Отметим, что Лоренцо Меццотеро является воспитанником академии "Нефтчи" и сейчас выступает за итальянскую "Сампдорию".

Сборная Азербайджана U21 проведет учебно-тренировочный сбор с 28 по 30 мая в Баку, а затем с 31 мая по 10 июня в турецкой Испарте. В рамках подготовки команда сыграет два товарищеских матча - 6 июня против Бахрейна и 9 июня против Кыргызстана. Обе встречи пройдут на стадионе "Сав" и начнутся в 18:00 по бакинскому времени.