Игрок "Барселоны" вызван в сборную Азербайджана U20 на сборы в Габале - СПИСОК

25 Мая 2026 10:13
Сборная Азербайджана по футболу среди игроков не старше 20 лет проведет учебно-тренировочные сборы в Габале.

Как сообщает İdman.Biz, подготовка команды пройдет с 25 мая по 10 июня. В рамках сбора футболисты будут тренироваться и готовиться к предстоящим международным матчам и турнирам.

В список вызванных игроков вошел и представитель испанской "Барселоны" Ибрагим Бабаев.

Полный состав сборной выглядит следующим образом:

  1. Хабиб Хушанов ("Габала")

  2. Афтандил Арыхов ("Сумгайыт")

  3. Айхан Аббасзаде ("Туран Товуз")

  4. Угур Гурбанлы ("Карабах")

  5. Саттар Тагирзаде (Marcet, Испания)

  6. Мурад Гурбанов ("Зиря")

  7. Хазрат Самедов ("Сабах")

  8. Рашад Алышов ("Карабах")

  9. Надир Оруджов ("Сумгайыт")

  10. Ахмед Тарвердиев ("Сабах")

  11. Эльтун Бабазаде ("Карабах")

  12. Зия Шакерханов ("Габала")

  13. Ряван Фейзиев ("Габала")

  14. Алиакбар Рзазаде ("Карабах")

  15. Пюнхан Гасымзаде ("Нефтчи")

  16. Абдулазиз Джаббарлы ("Карабах")

  17. Ибрагим Бабаев ("Барселона", Испания)

  18. Анар Гусейнов ("Сабах")

  19. Али Газибеков ("Карабах")

  20. Гасан Назарли (Кечиорен Spor, Турция)

  21. Гикмет Джабраилзаде ("Карабах")

  22. Шахнур Исмаилов ("Кяпаз")

  23. Нигад Оруджали ("Сумгайыт")

  24. Тогрул Тапдыглы ("Сабах")

Отметим, что больше всего игроков в состав делегировал "Карабах" - семь футболистов.

