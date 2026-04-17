Субименди прокомментировал слухи об интересе со стороны испанского гранда к своей персоне

Опорный полузащитник "Арсенала", чемпион Европы в составе сборной Испании Мартин Субименди вновь прокомментировал слухи об интересе со стороны "Реала".

"Правда ли есть интерес от "Реала"? Слушайте, я не знаю, у меня нет ответа, но я не был особо вовлечен во все это. Думаю, уже прошло время [с появления интереса]. Я полностью сфокусирован на "Арсенале", очень доволен тем, где нахожусь, и у меня есть другие вещи, которые меня беспокоят, так что я об этом не думаю", — сказал Субименди İdman.Biz со ссылкой на El Larguero.

27-летний хавбек перешел в "Арсенал" минувшим летом из "Реала Сосьедад". На его счету шесть голов и три ассиста в 48 матчах за лондонский клуб.