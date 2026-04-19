20 Апреля 2026
Месси оформил дубль и забил 905-й гол в карьере - ВИДЕО

19 Апреля 2026 11:37
Месси оформил дубль и забил 905-й гол в карьере

Лионель Месси отметился дублем в матче MLS и достиг отметки в 905 голов за карьеру.

Как сообщает İdman.Biz, "Интер Майами" на выезде обыграл "Колорадо" со счетом 3:2. Аргентинский нападающий стал главным героем встречи, внеся решающий вклад в победу своей команды.

Еще один гол в составе гостей забил Херман Бертереме. У хозяев отличились Рафаэль Наварро и Даррен Япи, однако этого оказалось недостаточно, чтобы избежать поражения.

Благодаря этому результату "Интер Майами" прервал серию из двух ничьих и довел свою беспроигрышную серию до шести матчей. "Колорадо", в свою очередь, потерпел второе поражение в трех последних играх.

İdman.Biz
