"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" поборются за талант "Вулверхэмптона"

Футбольные клубы "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проявляют интерес к атакующему полузащитнику "Вулверхэмптона" Матеусу Мане, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

На данный момент мерсисайдский клуб лидирует в борьбе за 18-летнего футболиста и планирует сделать официальное предложение летом. "Волки" оценивают игрока в 50 миллионов фунтов (57,5 млн евро).

В текущем сезоне Мане провел 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.