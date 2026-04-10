Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить главного судью матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и мадридским "Атлетико" (0:2) Иштвана Ковача до конца нынешнего сезона соревнования. В организации отметили несколько ошибок румынского арбитра в указанной встрече. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

При этом подчеркивается, что Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года. Имя судьи включено в список ФИФА.

Ранее "Барселона" объявила, что подала жалобу в УЕФА на судейскую работу и VAR. В частности, "сине-гранатовые" отметили эпизод, когда на 54-й минуте матча футболист соперника взял мяч рукой в штрафной площади, но пенальти не был назначен.