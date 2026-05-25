Холанд может перейти в "Реал" вслед за уходом Гвардиолы

Мадридский "Реал" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, испанский гранд может активизировать попытки приобрести норвежского форварда после возможного ухода Хосепа Гвардиолы из английского клуба.

По информации источника, руководство "Реала" готово воспользоваться любыми признаками того, что Холанд рассматривает вариант со сменой команды.

Сообщается, что еще до новостей о возможном уходе Гвардиолы норвежский форвард выражал недовольство своей ролью в "Манчестер Сити".

При этом потенциальный трансфер остается крайне сложным.

В январе 2025 года Холанд подписал новый долгосрочный контракт с английским клубом до 2034 года.

Тем не менее в Испании считают, что смена главного тренера может серьезно повлиять на будущее одного из лучших нападающих мира.

Если Холанд примет решение покинуть "Манчестер Сити", "Реал" готов предложить ему выгодные условия.