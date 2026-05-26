Артета: "В субботу мы выиграем Лигу чемпионов"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность в победе своей команды в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, испанский специалист сделал громкое заявление перед решающим матчем против "ПСЖ".

"В субботу мы станем чемпионами Европы!" - заявил Артета.

Напомним, на прошлой неделе "Арсенал" досрочно стал чемпионом Англии.

Для лондонского клуба этот титул стал первым в Премьер-лиге с 2004 года.

Финал Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 30 мая в Будапеште.