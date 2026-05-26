Клуб игрока сборной Азербайджана завершил сезон победой в Болгарии

В Болгарии завершился заключительный, 36-й тур чемпионата страны в рамках "Группы Лиги конференций".

Как сообщает İdman.Biz, "Арда", за которую выступает защитник сборной Азербайджана Джалал Гусейнов, на выезде обыграла "Черно Море" со счетом 3:2.

Азербайджанский футболист вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 63 минуты.

По итогам сезона "Арда" набрала 54 очка и заняла седьмое место в общей турнирной таблице чемпионата Болгарии.

Команда заняла седьмое место в итоговой таблице первенства Болгарии, а также стала второй среди четырех клубов, которые вели борьбу за попадание в Лигу конференций.