Клуб игрока сборной Азербайджана завершил сезон победой в Болгарии

26 Мая 2026 01:16
В Болгарии завершился заключительный, 36-й тур чемпионата страны в рамках "Группы Лиги конференций".

Как сообщает İdman.Biz, "Арда", за которую выступает защитник сборной Азербайджана Джалал Гусейнов, на выезде обыграла "Черно Море" со счетом 3:2.

Азербайджанский футболист вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 63 минуты.

По итогам сезона "Арда" набрала 54 очка и заняла седьмое место в общей турнирной таблице чемпионата Болгарии.

Команда заняла седьмое место в итоговой таблице первенства Болгарии, а также стала второй среди четырех клубов, которые вели борьбу за попадание в Лигу конференций.

