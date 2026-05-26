"Падерборн" выбил "Вольфсбург" и вышел в Бундеслигу

Футбольный клуб "Падерборн" завоевал путевку в Бундеслигу сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, в ответном стыковом матче команда обыграла "Вольфсбург" со счетом 2:1 после дополнительного времени.

Гости быстро вышли вперед - уже на третьей минуте отличился Дженан Пейчинович.

Однако вскоре ситуация для "Вольфсбурга" резко осложнилась. На 14-й минуте красную карточку получил Йоаким Мехле, оставив свою команду в меньшинстве.

Еще до перерыва "Падерборн" сумел сравнять счет благодаря голу Филипа Бильбии.

Основное время завершилось вничью, а решающий мяч хозяева забили в овертайме.

Победу и выход в Бундеслигу "Падерборну" принес точный удар Лорина Курды.

Таким образом, "Падерборн" выиграл противостояние по сумме двух матчей и вернулся в элитный дивизион немецкого футбола.

"Вольфсбург" по итогам сезона покинул Бундеслигу.