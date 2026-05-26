"Осасуна" уволила тренера после спасения в Ла Лиге

Испанская "Осасуна" объявила об уходе главного тренера Алессио Лиски.

Как сообщает İdman.Biz, клуб из Памплоны принял решение расстаться с 40-летним итальянским специалистом сразу после завершения сезона.

Примечательно, что "Осасуна" сумела сохранить место в Ла Лиге.

Команда завершила чемпионат Испании на 17-м месте, опередив "Мальорку" по дополнительным показателям.

В официальном заявлении клуб поблагодарил Лиски за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Итальянский специалист возглавил "Осасуну" прошлым летом.

Под его руководством команда провела 42 матча, одержав 14 побед, девять раз сыграв вничью и потерпев 19 поражений.