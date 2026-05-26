"Милан" выплатит более 20 млн евро уволенным руководителям

Футбольный "Милан" будет вынужден выплатить более 20 миллионов евро бывшему главному тренеру Массимилиано Аллегри, экс-гендиректору Джорджо Фурлани и бывшему спортивному директору Игли Таре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, самые крупные выплаты предусмотрены для Джорджо Фурлани.

По информации источника, бывший генеральный директор должен был заработать около 10 миллионов евро с учетом бонусов по контракту, рассчитанному до 2028 года.

Аллегри, чей контракт действовал до 2027 года, полагается около девяти миллионов евро.

Еще примерно три миллиона евро должен получить Игли Таре.

При этом отмечается, что указанные суммы пока не являются окончательными, поскольку "Милан" рассчитывает снизить размер компенсаций в ходе переговоров.

Напомним, ранее итальянский клуб объявил об увольнении Массимилиано Аллегри, а также генерального и спортивного директоров после провального завершения сезона.

По итогам чемпионата Италии "Милан" набрал 70 очков и занял пятое место, оставшись без Лиги чемпионов.