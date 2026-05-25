"Лилль" расстался с тренером после выхода в Лигу чемпионов

Французский "Лилль" официально объявил об уходе главного тренера Бруно Женезио.

Как сообщает İdman.Biz, клуб и 59-летний специалист приняли решение не продлевать контракт после двух лет сотрудничества.

В официальном заявлении "доги" поблагодарили тренера за проделанную работу.

Примечательно, что решение о расставании было принято после успешного сезона для команды.

"Лилль" завершил чемпионат Франции на третьем месте и завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Под руководством Женезио команда провела 99 матчей, в которых одержала 50 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.

Ожидается, что в ближайшее время французский клуб объявит имя нового главного тренера.