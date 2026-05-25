26 Мая 2026
RU

"Лилль" расстался с тренером после выхода в Лигу чемпионов

Мировой футбол
Новости
25 Мая 2026 23:22
24
"Лилль" расстался с тренером после выхода в Лигу чемпионов

Французский "Лилль" официально объявил об уходе главного тренера Бруно Женезио.

Как сообщает İdman.Biz, клуб и 59-летний специалист приняли решение не продлевать контракт после двух лет сотрудничества.

В официальном заявлении "доги" поблагодарили тренера за проделанную работу.

Примечательно, что решение о расставании было принято после успешного сезона для команды.

"Лилль" завершил чемпионат Франции на третьем месте и завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Под руководством Женезио команда провела 99 матчей, в которых одержала 50 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.

Ожидается, что в ближайшее время французский клуб объявит имя нового главного тренера.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Артета: "В субботу мы выиграем Лигу чемпионов"
00:16
Мировой футбол

Артета: "В субботу мы выиграем Лигу чемпионов"

Тренер "Арсенала" уверен в победе над "ПСЖ" в финале

Холанд может перейти в "Реал" вслед за уходом Гвардиолы
25 Мая 23:32
Мировой футбол

Холанд может перейти в "Реал" вслед за уходом Гвардиолы

В Мадриде следят за ситуацией вокруг звезды "Манчестер Сити"
Фьюри и Ибрагимович хотят купить английский клуб
25 Мая 22:48
Мировой футбол

Фьюри и Ибрагимович хотят купить английский клуб

Легенды спорта могут стать владельцами "Моркама"

Хвича Кварацхелия: "Без команды ты никто"
25 Мая 22:32
Мировой футбол

Хвича Кварацхелия: "Без команды ты никто"

Грузинский вингер признался, что стал более командным игроком

"Шамахы" не продлил контракт с защитником
25 Мая 21:51
Мировой футбол

"Шамахы" не продлил контракт с защитником

Руфат Аббасов покинул клуб после завершения контракта

"Милан" уволил Аллегри после провального финиша сезона
25 Мая 21:15
Мировой футбол

"Милан" уволил Аллегри после провального финиша сезона

Клуб также расстался с генеральным и спортивным директорами

Самое читаемое

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову
23 Мая 11:49
Азербайджанский футбол

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову

Ондер Озен высказался о аозможном назначении тренера "Карабаха"

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом
23 Мая 16:58
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды сыграют в 33-м туре Мисли Премьер-лиги

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 14:51
Мировой футбол

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре также определится третий клуб, который покинет высший дивизион