Фьюри и Ибрагимович хотят купить английский клуб

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри и экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович рассматривают возможность покупки английского футбольного клуба "Моркам".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, идея о приобретении клуба появилась после встречи двух звезд спорта в Польше.

Во время совместной работы над рекламной кампанией, связанной с чемпионатом мира по футболу, Фьюри и Ибрагимович обсудили возможность покупки команды и развития нового проекта.

По информации источника, спортсмены также хотят запустить документальный сериал на Netflix под рабочим названием "Взлет Моркама".

Ожидается, что проект может повторить успех "Рексема", который стал широко известен после покупки клуба голливудскими актерами Райаном Рейнольдсом и Робом МакЭлхенни.

Отмечается, что у Тайсона Фьюри есть личная связь с "Моркамом". Британский боксер живет в этом городе, а его тренировочная база находится на стадионе клуба.

Кроме того, Фьюри уже сотрудничал с Netflix в рамках семейного шоу "Дома с Фьюри".