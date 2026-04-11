11 Апреля 2026 15:10
Михаэль Баллак оценил сроки восстановления юного таланта "Баварии"

Бывший лидер немецкой сборной Михаэль Баллак, выступающий ныне в качестве футбольного эксперта, высказался о повреждении полузащитника мюнхенской "Баварии" Леннарта Карла. У 18-летнего игрока было диагностировано растяжение мышц задней поверхности бедра.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Баллак отметил специфику подобных травм, подчеркнув, что процесс реабилитации всегда индивидуален. "В таких случаях трудно назвать точные сроки восстановления, все зависит от организма игрока", — заявил эксперт. По его прогнозам, футболист проведет вне игры около трех недель.

Леннарт Карл считается одним из самых перспективных воспитанников мюнхенского клуба. В текущем сезоне тренерский штаб начал активнее привлекать его к тренировкам и играм основной команды, однако вынужденная пауза временно приостановит его интеграцию в состав.

