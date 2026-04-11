11 Апреля 2026 12:53
Деку: "Проблемы "Барселоны" в защите — это вопрос идеи, а не одного игрока"

Спортивный директор и бывший полузащитник "Барселоны" Деку прокомментировал игру команды в обороне. По его словам, недочеты при защите собственных ворот связаны с философией тренерского штаба, ориентированной на высокий прессинг.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Деку подчеркнул, что эффективность обороны напрямую зависит от качества давления на соперника. "Наш тренер отдает предпочтение ультраатакующему футболу, основанному на прессинге. Когда он ослабевает, мы становимся менее эффективными и оставляем свободные зоны за спиной. Однако команда добилась серьезного прогресса в этом аспекте", — заявил функционер.

На данный момент "Барселона" лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 76 очков в 30 матчах. Каталонский клуб опережает идущий на втором месте мадридский "Реал" на шесть очков, имея при этом одну игру в запасе.

