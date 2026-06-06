Названы самые дорогие игроки мирового футбола

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провел обновление рыночных ценников у футболистов. По полученным данным, самыми дорогими футболистами в мире стали вингер "Барселоны" Ламин Ямаль и нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Трансферная стоимость футболистов составляет € 200 млн, сообщает İdman.Biz.
Топ-10 самых дорогих футболистов в мировом футболе:
Ламин Ямаль ("Барселона") — € 200 млн;
Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") — € 200 млн;
Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) — € 180 млн;
Педро ("Барселона") — € 150 млн;
Майкл Олисе ("Бавария" Мюнхен) — € 150 млн;
Жоау Невеш ("ПСЖ") — € 140 млн;
Хвича Кварацхелия ("ПСЖ") — € 140 млн;
Витинья ("ПСЖ") — € 140 млн;
Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид) — € 140 млн;
Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид) — € 140 млн.