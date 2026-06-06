Названы самые дорогие игроки мирового футбола

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента