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Слот отказался возглавить "Фулхэм"

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2026 22:16
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Слот отказался возглавить "Фулхэм"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отклонил предложение о работе на аналогичной должности в "Фулхэме". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT.

Лондонский клуб ищет нового тренера, способного заменить Марку Силву, который, вероятно, возглавит лиссабонскую "Бенфику". По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги "Фулхэм" набрал 52 очка и занял 11-е место.

Слот возглавлял мерсисайдцев с лета 2024 года. Под его руководством "Ливерпуль" стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. По итогам минувшего сезона "красные" набрали 60 очков и расположились на пятой строчке в турнирной таблице. 30 мая стало известно об отставке нидерландца. До назначения в "Ливерпуль" Слот возглавлял "Фейеноорд".

İdman.Biz
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