Салливан покинул пост председателя правления "Вест Хэма" на фоне обвинений

"Вест Хэм" объявил об уходе Дэвида Салливана с поста председателя правления клуба.

Как сообщает İdman.Biz, 77-летний бизнесмен принял решение покинуть должность после информации о предстоящей публикации серьезных обвинений, связанных с событиями прошлого. В "Вест Хэме" подчеркнули, что ни одно из обвинений не касается клуба или каких-либо его операций, а Салливан ушел в отставку, чтобы избежать нарушений в работе "Вест Хэма", пока решает свои вопросы в частном порядке.

Салливан состоял в совете директоров "молотобойцев" более 16 лет. Временно отвечать за повседневное управление клубом будет Карим Вирани, являющийся исполняющим обязанности генерального директора.

В сезоне-2025/26 "Вест Хэм" занял 18-е место в чемпионате Англии и вылетел в Чемпионшип.