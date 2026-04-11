Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Испании продолжается 31-й тур национального футбольного первенства.

Как передает İdman.Biz, положение в верхней части таблицы сейчас во многом работает в пользу "Барселоны".

Каталонцы лидируют с 76 очками после 30 матчей, "Реал" уже провел встречу 31-го тура и потерял очки, сыграв дома вничью с "Жироной" 1:1, а еще туром ранее уступил "Мальорке" со счетом 1:2. На этом фоне борьба за титул для мадридского клуба становится все более тяжелой: команда теряет темп именно в тот момент, когда права на ошибку почти не остается.

"Барселона" - "Эспаньол" (11 апреля)

Каталонское дерби в этом туре имеет сразу двойную цену. Для "Барселоны" это шанс еще сильнее надавить на "Реал" после его осечки с "Жироной" и при победе уйти уже на девять очков вперед. Но одновременно это еще и матч, который нельзя рассматривать в отрыве от Лиги чемпионов: уже 14 апреля команду Ханси Флика ждет ответная четвертьфинальная игра с "Атлетико", причем первый матч на своем поле она проиграла 0:2. Поэтому вопрос здесь не только в трех очках, но и в том, как совместить чемпионскую гонку с попыткой спасти европейское противостояние.

В первом круге нынешнего сезона "Барселона" уже обыграла "Эспаньол" на выезде со счетом 2:0, забив оба мяча в самой концовке усилиями Дани Ольмо и Роберта Левандовского. Более того, в последних 29 матчах Ла Лиги между этими соперниками "Эспаньол" не одержал ни одной победы.

У "Барселоны" перед дерби есть и кадровые, и стратегические нюансы. В строю уже полностью готов Френки де Йонг, тогда как Андреас Кристенсен, Марк Берналь и Рафинья остаются вне игры. Сам Флик перед матчем дал понять, что команда не собирается относиться к дерби как к чему-то второстепенному, несмотря на близость ответной встречи с "Атлетико": он подчеркнул, что "Барса" играет дома и хочет победить, а многие футболисты прекрасно понимают значение этой игры для клуба и болельщиков.

У "Эспаньола" свои задачи и своя мотивация. Команда идет десятой с 38 очками и еще не может чувствовать себя полностью спокойно в середине таблицы. Главный тренер Маноло Гонсалес прямо заявил перед дерби, что победа над "Барселоной" стала бы для него самым особенным днем на тренерской скамейке, а также практически гарантировала бы клубу сохранение места в Ла Лиге.

"Севилья" - "Атлетико Мадрид" (11 апреля)

Вечерний матч в Андалусии тоже завязан сразу на две большие линии сезона. "Атлетико" идет четвертым с 57 очками и всего на балл отстает от третьего "Вильярреала", так что потеря очков способна осложнить борьбу за место в первой тройке.

Но и здесь невозможно игнорировать Лигу чемпионов: команда Диего Симеоне только что выиграла первый четвертьфинал у "Барселоны" на выезде со счетом 2:0 и теперь должна грамотно пройти промежуточный этап перед ответной встречей 14 апреля в Мадриде. "Севилья" при этом находится совсем в другой реальности: 17-е место и 31 очко, всего в двух баллах от зоны вылета.

В первом круге нынешнего чемпионата "Атлетико" дома уверенно обыграл "Севилью" со счетом 3:0. Тогда после перерыва забили Хулиан Альварес, Тьяго Альмада и Антуан Гризманн.

У "Севильи" в последние недели идет перестройка. Клуб сменил главного тренера, и команда пытается стабилизировать результаты в крайне сложной турнирной ситуации. Перед матчем с "Атлетико" в общую группу вернулись большинство игроков после паузы на сборные, что дает хозяевам дополнительную глубину состава. Новый тренер уже обозначил настрой команды, подчеркнув, что статус соперника не должен играть роли.

У "Атлетико" настроение иное. Команда подходит к игре после важной победы над "Барселоной" в Лиге чемпионов и в хорошем игровом тонусе. При этом календарь вынуждает мадридцев грамотно распределять силы, так как сразу после выезда в Севилью их ждет ответная встреча с каталонцами. Это делает предстоящий матч не только турнирно важным, но и стратегическим с точки зрения управления ресурсами.

Остальные матчи 31-го тура Ла Лиги:

10 апреля

"Реал" - "Жирона" 1:1

11 апреля

"Реал Сосьедад" - "Алавес"

"Эльче" - "Валенсия"

12 апреля

"Осасуна" - "Бетис"

"Мальорка" - "Райо Вальекано"

"Сельта" - "Овьедо"

"Атлетик" - "Вильярреал"

13 апреля

"Леванте" - "Хетафе"

Турнирная таблица Ла Лиги перед основной частью 31-го тура:

1. "Барселона" - 76

2. "Реал" - 70

3. "Вильярреал" - 58

4. "Атлетико Мадрид" - 57

5. "Бетис" - 45

6. "Сельта" - 44

7. "Реал Сосьедад" - 41

8. "Хетафе" - 41

9. "Осасуна" - 38

10. "Эспаньол" - 38

11. "Атлетик" - 38

12. "Жирона" - 38

13. "Райо Вальекано" - 35

14. "Валенсия" - 35

15. "Алавес" - 32

16. "Мальорка" - 31

17. "Севилья" - 31

18. "Эльче" - 29

19. "Леванте" - 26

20. "Овьедо" - 24

Теймур Тушиев

