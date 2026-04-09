Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

9 Апреля 2026
9 Апреля 2026 11:56
Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку

Победа над "Барселоной" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов стала для главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне первой в карьере на "Камп Ноу" - с 18-й попытки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca,сразу после окончания встречи аргентинец развернулся и стремительно направился в подтрибунное помещение, не участвуя в послематчевых ритуалах. Этот момент стал одним из самых обсуждаемых эпизодов вечера.

Отметим, что за все время с 2011 года Симеоне установил антирекорд среди тренеров по числу матчей без побед на этом стадионе, обойдя даже одного из своих предшественников в клубе Хавьера Агирре. Более того, сам "Атлетико" не выигрывал у "Барселоны" на "Камп Ноу" с февраля 2006 года, когда мадридцы победили 3:1. С тех пор прошло около двух десятилетий и 25 матчей без побед.

Даже на фоне общей статистики против "Барселоны" этот успех выделяется: за всю тренерскую карьеру Симеоне выиграл лишь 8 из 45 матчей против каталонцев. При этом победа в декабре 2024 года (2:1) формально не учитывалась как успех на "Камп Ноу", поскольку игра проходила на "Монжуике" во время реконструкции стадиона.

На этом фоне нынешний результат воспринимается как принципиальный перелом. Эмоциональный уход Симеоне в раздевалку сразу после финального свистка стал логичным продолжением этого момента - тренер, для которого "Камп Ноу" долгие годы оставался символом неудач, наконец закрыл один из главных личных гештальтов в карьере.

İdman.Biz
Новости по теме

Тренер "Галатасарая": "Слив состава - это предательство"
12:47
Мировой футбол

Тренер "Галатасарая": "Слив состава - это предательство"

Окан Бурук возмущен утечками тактических данных
Хулиан Альварес: "Я не забил ни одного штрафного на тренировке"
10:56
Мировой футбол

Хулиан Альварес: "Я не забил ни одного штрафного на тренировке" - ВИДЕО

Форвард "Атлетико" отличился в самый нужный момент
Сборная Азербайджана по футзалу сыграет с Грузией
10:11
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по футзалу сыграет с Грузией

Матч пройдет в Тбилиси

Ламин Ямаль требует усиления линии нападения "Барселоны"
09:56
Мировой футбол

Ламин Ямаль требует усиления линии нападения "Барселоны"

Вингер недоволен отсутствием форварда топ-уровня в клубе

Лига конференций: сегодня пройдут матчи 1/4 финала
09:41
Мировой футбол

Лига конференций: сегодня пройдут матчи 1/4 финала

"Райо Вальекано" откроет стадию игрой против "АЕК"

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы
09:14
Мировой футбол

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы

"Астон Вилла" в гостях у "Болоньи", "Порту" сыграет с "Ноттингем Форест"

Самое читаемое

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"