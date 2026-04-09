Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Победа над "Барселоной" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов стала для главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне первой в карьере на "Камп Ноу" - с 18-й попытки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca,сразу после окончания встречи аргентинец развернулся и стремительно направился в подтрибунное помещение, не участвуя в послематчевых ритуалах. Этот момент стал одним из самых обсуждаемых эпизодов вечера.

Отметим, что за все время с 2011 года Симеоне установил антирекорд среди тренеров по числу матчей без побед на этом стадионе, обойдя даже одного из своих предшественников в клубе Хавьера Агирре. Более того, сам "Атлетико" не выигрывал у "Барселоны" на "Камп Ноу" с февраля 2006 года, когда мадридцы победили 3:1. С тех пор прошло около двух десятилетий и 25 матчей без побед.

Даже на фоне общей статистики против "Барселоны" этот успех выделяется: за всю тренерскую карьеру Симеоне выиграл лишь 8 из 45 матчей против каталонцев. При этом победа в декабре 2024 года (2:1) формально не учитывалась как успех на "Камп Ноу", поскольку игра проходила на "Монжуике" во время реконструкции стадиона.

На этом фоне нынешний результат воспринимается как принципиальный перелом. Эмоциональный уход Симеоне в раздевалку сразу после финального свистка стал логичным продолжением этого момента - тренер, для которого "Камп Ноу" долгие годы оставался символом неудач, наконец закрыл один из главных личных гештальтов в карьере.