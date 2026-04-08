Сегодня завершится первый игровой день 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня завершатся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, в игровой программе значатся две встречи.

23:00. "ПСЖ" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия)

Матч в Париже проходит на фоне очень разного состояния соперников. "ПСЖ" лидирует в Лиге 1 и подходит к игре в статусе действующего победителя Лиги чемпионов, но Луис Энрике перед встречей отдельно подчеркнул, что разговоры о фаворите для него ничего не значат. При этом у парижан есть кадровые нюансы: Фабиан Руис пропустил тренировку из-за повреждения, а Брэдли Барколя только вернулся к занятиям после проблем с голеностопом.

У "Ливерпуля" фон заметно тяжелее. Команда Арне Слота на днях была разгромлена "Манчестер Сити" в Кубке Англии - 0:4, а сам тренер перед поездкой в Париж подтвердил, что Александр Исак, вернувшийся после перелома ноги, прибыл с командой, но в стартовом составе не выйдет. На этом фоне дополнительное давление создает и общая статистика сезона: "Ливерпуль" идет пятым в премьер-лиге и уже потерпел 15 поражений во всех турнирах. Слот при этом дал понять, что команда все равно рассчитывает увезти из Парижа результат перед ответной игрой на "Энфилде".

Для "ПСЖ" это еще и повтор прошлогоднего противостояния, в котором парижане выбили англичан по пенальти. Отдельный сюжет вокруг фигуры Уго Экитике: Луис Энрике уже похвалил форварда, который после ухода из Парижа заметно прибавил в Англии. В такой паре многое будет зависеть от того, сумеет ли "Ливерпуль" пережить стартовый натиск хозяев и не допустить провала, похожего на тот, что случился против "Сити".

23:00. "Барселона" (Испания) - "Атлетико" (Испания)

Во второй игре дня "Барселона" снова выходит против "Атлетико" всего через несколько дней после очной встречи в чемпионате Испании. Тогда каталонцы победили 2:1 и после осечки "Реала" против "Мальорки" увеличили отрыв на вершине таблицы до семи очков. Для "Атлетико" тот матч стал болезненным еще и из-за удаления Нико Гонсалеса перед перерывом, после которого игра начала разворачиваться в пользу "Барселоны".

Перед новой встречей дополнительное значение имеет дисциплинарный фон. У "Барселоны" под угрозой дисквалификации на ответный матч находятся Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Марк Касадо и Жерар Мартин, и Ханси Флик отдельно предупредил игроков, что не потерпит лишних разговоров и споров с арбитром. У "Атлетико" ситуация тоже напряженная: сразу несколько футболистов висят на карточках, а Диего Симеоне перед игрой сделал акцент на том, что команда должна искать слабые места соперника, а не жить только обороной.

Если парижская игра выглядит как проверка устойчивости "Ливерпуля" после тяжелого удара от "Сити", то встреча в Барселоне - это уже продолжение очень свежего и нервного испанского сюжета, где обе команды хорошо знают друг друга и цена любой ошибки в первой встрече будет особенно высокой.

Отметим, что ранее "Бавария" в Мадриде обыграла "Реал" со счетом 2:1, а "Арсенал" в Лиссабоне оказался сильнее "Спортинга" - 1:0.

Ответные матчи 1/4 финала пройдут 14 и 15 апреля.