Чеферин: "Вклад Мирчи Луческу в развитие футбола трудно оценить словами"

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил соболезнования родным и близким румынского тренера Мирчи Луческу, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс‑службу организации.

Луческу скончался во вторник на 81‑м году жизни. Специалиста госпитализировали в конце марта после того, как он потерял сознание на тренировке сборной Румынии по футболу, 2 апреля он освободил пост главного тренера национальной команды. Позже тренер перенес острый инфаркт. В воскресенье Луческу ввели в искусственную кому из‑за ухудшения состояния здоровья.

"Европейский и мировой футбол потеряли выдающуюся личность, чье влияние, авторитет и наследие будут жить в памяти будущих поколений. Мирча Луческу был одним из истинных оригиналов футбола — человеком с редким футбольным интеллектом, замечательным достоинством и страстью, чей вклад в этот вид спорта трудно оценить одними лишь словами.

За время своей выдающейся карьеры он заслужил восхищение и уважение всего футбольного сообщества благодаря своим знаниям, лидерским качествам и глубокой приверженности истинным ценностям футбола. Его присутствие формировало команды, вдохновляло игроков и коллег и оставило неизгладимый след в футболе далеко за пределами поля", — заявил Чеферин.