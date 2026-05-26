"Ливерпуль" не хочет отпускать Алиссона в "Ювентус"

26 Мая 2026 10:42
Футбольный клуб "Ливерпуль" намерен сохранить голкипера Алиссона Бекера в составе команды еще на один год.

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на Фабрицио Романо, итальянский "Ювентус" уже сделал "Ливерпулю" выгодное предложение по трансферу бразильского вратаря.

Несмотря на это, руководство английского клуба хочет, чтобы Алиссон доработал контракт, который истекает летом следующего года.

Бразилец остается одним из ключевых игроков команды и по-прежнему считается одним из лучших вратарей мира.

Алиссон выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Вместе с клубом он выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и клубный чемпионат мира.

