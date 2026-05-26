«Тоттенхэм» договорился о переходе защитника «Борнмута»

26 Мая 2026 04:13
Лондонский "Тоттенхэм" достиг соглашения с защитником "Борнмута" Маркосом Сенеси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, 29-летний аргентинский футболист перейдет в стан "шпор" на правах свободного агента.

По информации источника, Сенеси подпишет контракт с лондонским клубом до 2030 года.
Зарплата защитника составит пять миллионов евро в год.

Сенеси выступал за "Борнмут" с 2022 года, когда перебрался в английский клуб из "Фейеноорда" за 15 миллионов евро.

За время игры в составе "Борнмута" аргентинец провел 128 матчей, забил шесть голов и сделал 10 результативных передач.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.

