"Ливерпуль" определился с кандидатами в атаку

Футбольный клуб "Ливерпуль" планирует усилить линию атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с подписанием двух вингеров либо одного крайнего нападающего и одного универсального форварда.

Одной из главных целей "красных" остается 19-летний футболист "РБ Лейпцига" Ян Диоманде.

Однако возможной проблемой может стать высокая цена игрока. Немецкий клуб оценивает Диоманде в 100 миллионов евро.

Также в шорт-лист "Ливерпуля" входят 23-летний вингер "ПСЖ" Брэдли Баркола и полузащитник "Ньюкасла" Энтони Гордон.

По информации источника, позиция "ПСЖ" по возможному уходу Баркола может измениться, если парижане найдут игрока ему на замену.