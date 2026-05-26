Стало известно состояние Месси после травмы в матче MLS

Аргентинский журналист Эрнан Кастильо рассказал о состоянии здоровья нападающего "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.Biz, футболист был заменен на 73-й минуте матча MLS против "Филадельфии Юнион" из-за возможного повреждения.

По словам Кастильо, серьезной травмы у Месси не выявлено.

"У Месси воспаление подколенной мышцы и ничего более. Нет разрыва мышечных волокон", - заявил журналист.

Напомним, встреча завершилась победой "Интер Майами" со счетом 6:4.

Ранее Лионель Месси был включен в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

На групповом этапе действующие чемпионы мира сыграют против Алжира, Австрии и Иордании.