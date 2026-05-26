В Шотландии выпустили банкноту с голом Мактоминея в ворота Дании - ФОТО

В Шотландии выпустили коллекционную банкноту номиналом 20 фунтов с изображением полузащитника сборной страны и "Наполи" Скотта Мактоминея.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Herald, на специальной купюре футболист изображен в момент удара через себя.

Основой для изображения стал эпизод из матча квалификации чемпионата мира 2026 года против Дании.

Тогда Мактоминей отметился эффектным голом, а сборная Шотландии одержала победу со счетом 4:2.

Этот успех помог "тартановой армии" впервые с 1998 года пробиться на чемпионат мира.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Шотландии сыграет с Бразилией, Марокко и Гаити.

Турнир пройдет летом в США, Канаде и Мексике.