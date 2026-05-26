Де ла Фуэнте поддержал возможное возвращение Моуринью в "Реал"

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал слухи о возможном возвращении Жозе Моуринью в "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, именно нынешнего главного тренера "Бенфики" называют одним из главных кандидатов на пост наставника мадридского клуба после отставки Альваро Арбелоа.

Де ла Фуэнте подчеркнул, что не владеет внутренней информацией о ситуации в "Реале", но с уважением относится к решениям клубов.

"Я с большим уважением отношусь к тому, что делают клубы. Я не в курсе внутренних дел "Реала" или других клубов. Поэтому с уважением отношусь к решениям, которые они принимают", - заявил тренер.

При этом специалист высоко оценил Моуринью и его прошлый этап работы в Мадриде.

"Моуринью - великолепный тренер, у него очень богатая история в "Реале". Идея кажется мне очень хорошей", - отметил де ла Фуэнте.

Напомним, что ранее де ла Фуэнте не вызвал ни одного игрока "Реала" в сборную Испании на предстоящий чемпионат мира. Это первый подобный случай в истории мадридского клуба.