Флорентино Перес отказался от дебатов перед выборами в "Реале"

26 Мая 2026 12:53
Президент "Реала" Флорентино Перес не планирует участвовать в открытых дебатах со своим соперником на выборах Энрике Рикельме.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Mundo, глава мадридского клуба считает, что подобные дискуссии не принесут ему никакой выгоды.

По информации источника, Перес убежден, что публичные дебаты лишь добавят Рикельме политической легитимности и дополнительного внимания со стороны членов клуба.

Ранее Энрике Рикельме призвал действующего президента к открытому обсуждению проектов развития "Реала". По его мнению, члены клуба должны получить возможность сравнить программы кандидатов до голосования.

Рикельме считается первым за последние 20 лет кандидатом, способным создать Флорентино Пересу реальную конкуренцию на выборах президента мадридского клуба.

Напомним, 12 мая Перес официально запустил процесс внеочередных выборов в "Реале".

