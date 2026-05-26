"Барселона" начала переговоры по Жоау Педро

Руководство футбольного клуба "Барселона" активизировало работу по возможному трансферу нападающего Жоао Педро.

Как сообщает İdman.Biz, спортивный директор каталонского клуба Деку, бывший футболист Боян Кркич и один из скаутов "Барселоны" вылетели в Лондон для начала переговоров по бразильскому форварду.

По информации источника, представители самого футболиста также находятся в английской столице.

Сообщается, что ориентировочная стоимость потенциальной сделки может составить около 100 миллионов евро.

Сейчас Жоау Педро выступает в английской Премьер-лиге и считается одним из самых востребованных атакующих игроков на трансферном рынке.

"Барселона" продолжает искать варианты усиления линии нападения перед новым сезоном на фоне перестройки состава и высокой конкуренции в Лиге чемпионов.