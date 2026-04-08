Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Мирчи Луческу

Весь футбольный мир скорбит в связи с кончиной выдающегося наставника Мирчи Луческу, который ушел из жизни в возрасте 80 лет. Президент ФИФА Джанни Инфантино официально выразил соболезнования семье и близким румынского специалиста.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт федерации, Инфантино назвал смерть Луческу невосполнимой утратой для всей спортивной общественности.

"Это очень грустный день для футбола. Мы прощаемся с легендой. Мое сердце сейчас с семьей и близкими Луческу. Покойся с миром", — заявил глава ФИФА.

Мирча Луческу скончался 7 апреля 2026 года в университетской больнице Бухареста. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инфаркта миокарда. Специалист находился в медицинском учреждении с 29 марта, когда потерял сознание во время тренировки национальной сборной Румынии. Несмотря на усилия врачей и перевод в отделение интенсивной терапии, спасти легендарного "Мистера" не удалось.

За свою продолжительную карьеру, длившуюся почти полвека, Луческу возглавлял такие именитые клубы, как итальянский "Интер", турецкие "Бешикташ" и "Галатасарай", донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" и петербургский "Зенит". Он является одним из самых титулованных тренеров в истории футбола, завоевав за годы работы более 35 официальных трофеев. В памяти болельщиков Луческу останется как великий тактик и учитель, воспитавший несколько поколений звезд мирового уровня.