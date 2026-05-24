25 Мая 2026
RU

Начало матча "Торино" — "Ювентус" задерживается из‑за столкновения фанатов

Мировой футбол
Новости
24 Мая 2026 23:40
31
Начало матча "Торино" — "Ювентус" задерживается из‑за столкновения фанатов

Начало матча 38‑го тура чемпионата Италии по футболу между "Торино" и "Ювентусом" задерживается из‑за столкновения фанатов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia.

Перед началом туринского дерби возле стадиона произошла драка. Один из болельщиков "старой синьоры" получил травму и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Ультрас "Ювентуса" попросили команду не выходить на поле и начали покидать стадион.

Встреча должна была начаться в 22:45 по бакинскому времени. Как сообщает источник, стартовый свисток прозвучит в 23:45.

"Торино" набрал 44 очка после 37 туров и занимает 13‑е место в таблице Серии А, "Ювентус" (68 очков) располагается на шестой строчке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Торринсе" из второй лиги обыграл "Спортинг" и взял Кубок Португалии
24 Мая 23:58
Мировой футбол

"Торринсе" из второй лиги обыграл "Спортинг" и взял Кубок Португалии

Португальская сказка

"Арсеналу" вручили трофей АПЛ
24 Мая 23:20
Мировой футбол

"Арсеналу" вручили трофей АПЛ

Кубок над головой поднял капитан "Арсенала" Мартин Эдегор
Эмери подарил Гвардиоле статуэтку льва перед последним матчем - ФОТО
24 Мая 22:30
Мировой футбол

Эмери подарил Гвардиоле статуэтку льва перед последним матчем - ФОТО

Испанец покидает "горожан" после 10 лет в клубе
"Наполи" обыграл "Удинезе" в заключительном туре Серии А - ОБНОВЛЯЕТСЯ
24 Мая 22:10
Мировой футбол

"Наполи" обыграл "Удинезе" в заключительном туре Серии А - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Единственный гол в матче забил Расмус Хойлунд
Фернандеш установил рекорд по количеству голевых передач за один сезон АПЛ
24 Мая 21:32
Мировой футбол

Фернандеш установил рекорд по количеству голевых передач за один сезон АПЛ

Достижение Анри держалось 23 года
"Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас", "Сити" уступил "Вилле" в последнем матче Гвардиолы: итоги 38-го тура АПЛ - ВИДЕО
24 Мая 21:12
Мировой футбол

"Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас", "Сити" уступил "Вилле" в последнем матче Гвардиолы: итоги 38-го тура АПЛ - ВИДЕО

Сезон 2025/2026 подошел к концу

Самое читаемое

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Мая 14:48
Зимние виды спорта

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что россияне потеряли талантливого фигуриста

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"
22 Мая 23:30
Мировой футбол

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"

Президент каталонцев заявил, что клуб способен претендовать на лучших игроков мира
Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i