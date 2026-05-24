Начало матча "Торино" — "Ювентус" задерживается из‑за столкновения фанатов

Начало матча 38‑го тура чемпионата Италии по футболу между "Торино" и "Ювентусом" задерживается из‑за столкновения фанатов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia.

Перед началом туринского дерби возле стадиона произошла драка. Один из болельщиков "старой синьоры" получил травму и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Ультрас "Ювентуса" попросили команду не выходить на поле и начали покидать стадион.

Встреча должна была начаться в 22:45 по бакинскому времени. Как сообщает источник, стартовый свисток прозвучит в 23:45.

"Торино" набрал 44 очка после 37 туров и занимает 13‑е место в таблице Серии А, "Ювентус" (68 очков) располагается на шестой строчке.