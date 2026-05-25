Футболист "Спартака" разбил Кубок России во время празднования - ВИДЕО

Аргентинский полузащитник московского "Спартака" Пабло Солари вдребезги разбил Кубок России во время празднования победы над "Краснодаром", позируя с трофеем на фоне трибуны с болельщиками.

Как передает İdman.Biz, на соответствующих кадрах видно, как футболист поднимает завоеванный трофей, и в этот момент кубок разваливается на части.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, причем единственный мяч за "Спартак" забил именно Солари. В серии пенальти "красно-белые" оказались сильнее "Краснодара" и завоевали трофей.

На финальной встрече присутствовали 72 978 зрителей, что стало рекордом итоговых матчей турниров в России.

