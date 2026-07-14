"Бешикташ" объявил о подписании Леандро Троссарда

31-летний вингер Леандро Троссард перешел в "Бешикташ" из лондонского "Арсенала". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу турецкого клуба.

Контракт футболиста заключен на три года с опцией продления еще на год. По данным портала Transefmarkt, сумма сделки составила € 18 млн, а также € 2 млн лондонская команда получит в виде бонусов.

Также сообщается, что бельгиец уже прибыл в Стамбул для прохождения медицинского обследования.

Троссард перешел в "Арсенал" из "Брайтона" зимой 2023 года за € 24 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач.