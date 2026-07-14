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Майкл Оуэн назвал фактор, который определит обладателя "Золотого мяча»"

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2026 19:06
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Майкл Оуэн назвал фактор, который определит обладателя "Золотого мяча»"

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал главного фаворита в борьбе за "Золотой мяч" 2026 года, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Get French Football News.

По мнению Оуэна, многое будет зависеть от итогов чемпионата мира.

"Обладателем "Золотого мяча", скорее всего, станет футболист, который выиграет чемпионат мира или как минимум выйдет в финал. Если бы мне нужно было сделать выбор прямо сейчас, я бы назвал Килиана Мбаппе. Считаю его лучшим игроком мира и думаю, что сборная Франции станет чемпионом мира.

Если же Франция не выиграет турнир, награда может достаться Харри Кейну, Джуду Беллингему или вообще любому другому игроку. Но на данный момент мой выбор — Мбаппе", — заявил Оуэн.

İdman.Biz
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