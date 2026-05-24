"Торринсе" из второй лиги обыграл "Спортинг" и взял Кубок Португалии

Представитель второй лиги "Торринсе" стал обладателем Кубка Португалии, переиграв в финале "Спортинг" - 2:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник "Торренсе" Кевен Зои на четвертой минуте. На 54-й минуте форвард "Спортинга" Луис Суарес сравнял счет. Основное время матча завершилось вничью. На 109-й минуте был удален защитник "Спортинга" Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, а на 113-й минуте защитник "Торринсе" Стопира забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти.

В предыдущем раунде турнира "Спортинг" по сумме двух матчей победил "Порту" (1:0, 0:0), а "Торринсе" одолел "Фафи" (1:1, 2:0).