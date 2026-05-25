Фанаты и игроки "Ливерпуля" попрощались с Салахом и Робертсоном - ФОТО/ВИДЕО

25 Мая 2026 04:35
"Ливерпуль" после матча заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с "Брентфордом" (1:1) организовал церемонию прощания с нападающим Мохамедом Салахом и защитником Эндрю Робертсоном, которые летом покинут клуб.

После этой игры был организован коридор почета для футболистов, через который те прошли под аплодисменты, сообщает İdman.Biz.

Cалах выступал за "Ливерпуль" с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 442 встречах во всех турнирах, в которых отметился 257 голами и 123 результативными передачами.

Робертсон играл за мерсисайдцев с 2017 года. За это время Робертсон принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 69 результативными передачами.

