Дино Баджо: "Раньше все лучшие игроки мира стремились в Италию"

Легендарный итальянский футболист Дино Баджо выразил глубокое разочарование затяжным кризисом в отечественном футболе. По его словам, чемпионат Италии, который на протяжении десятилетий считался главной витриной мирового футбола, окончательно утратил статус самого привлекательного турнира планеты.

Как сообщает İdman.Biz, ветеран с ностальгией вспомнил времена, когда Серия А была пределом мечтаний для любого профессионала.

"В прошлом наш чемпионат вместе с английской Премьер-лигой был самым конкурентоспособным в мире. Абсолютно все футболисты хотели играть именно в Италии. В те времена количество легионеров было ограниченным, но это были звезды мирового уровня, и клубы проявляли максимальную осторожность и профессионализм при их выборе", — подчеркнул Баджо.

В качестве примера золотой эпохи итальянского футбола Баджо привел легендарные составы миланских грандов и россыпь обладателей "Золотого мяча", выступавших в лиге. "Вспомните голландское трио в "Милане" — Марко ван Бастена, Рууда Гуллита и Франка Райкарда, или немецкую тройку в "Интере" — Лотара Маттеуса, Андреаса Бреме и Юргена Клинсманна. Нельзя забывать и про великих бразильцев 80-х, таких как Зико и Пауло Фалькао. Тогда в Италии играли лучшие из лучших", — отметил бывший игрок сборной.

Завершая свой анализ, Дино Баджо с горечью констатировал смену вектора развития европейского футбола. "К сожалению, сегодня ситуация кардинально изменилась. Сейчас все топовые игроки выбирают Испанию, Англию или Францию. В Италию же теперь едут лишь те, кто по тем или иным причинам не подошел другим ведущим чемпионатам", — резюмировал Баджо.