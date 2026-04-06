Тренер "Коламбус Крю" оценил дебют Наримана Ахундзаде

Главный тренер "Коламбус Крю" Хенрик Ридстрем прокомментировал игру Наримана Ахундзаде после матча MLS против "Атланта Юнайтед".

"Нариман недавно перешел из "Карабаха". Это очень талантливый футболист, и мы видим у него большое будущее", - отметил Ридстрем.

Он также объяснил, почему нападающий появился на поле только на 90-й минуте:

"Мы рассматривали вариант выпустить его раньше, но решили не торопиться. Эррера отлично действовал на правом фланге, создавал опасность в атаке и помогал в обороне, поэтому менять структуру игры не было необходимости".

Отметим, что "Коламбус Крю" одержал победу над "Атланта Юнайтед" со счетом 3:1. Для команды это первая победа в текущем сезоне.

Следующий матч клуб проведет в ночь с 12 на 13 апреля против "Орландо Сити".