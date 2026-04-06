6 Апреля 2026
Тренер "Коламбус Крю" оценил дебют Наримана Ахундзаде

6 Апреля 2026 11:42
Главный тренер "Коламбус Крю" Хенрик Ридстрем прокомментировал игру Наримана Ахундзаде после матча MLS против "Атланта Юнайтед".

"Нариман недавно перешел из "Карабаха". Это очень талантливый футболист, и мы видим у него большое будущее", - отметил Ридстрем.

Он также объяснил, почему нападающий появился на поле только на 90-й минуте:

"Мы рассматривали вариант выпустить его раньше, но решили не торопиться. Эррера отлично действовал на правом фланге, создавал опасность в атаке и помогал в обороне, поэтому менять структуру игры не было необходимости".

Отметим, что "Коламбус Крю" одержал победу над "Атланта Юнайтед" со счетом 3:1. Для команды это первая победа в текущем сезоне.

Следующий матч клуб проведет в ночь с 12 на 13 апреля против "Орландо Сити".

