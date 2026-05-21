В Баку пройдет селекционный турнир для юных футболистов

В Баку состоится селекционный турнир среди юных футболистов 2013-2014 годов рождения.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет с 6 июня на стадионе в Бина.

В турнире смогут принять участие команды, за исключением клубов Мисли Премьер-лиги и академий с бесплатным набором игроков. Соревнование пройдет по олимпийской системе - проигравшие команды будут выбывать из борьбы.

Последний срок регистрации установлен на 2 июня 2026 года. Желающие принять участие могут отправить заявку на электронную почту [email protected].

Матчи будут проводиться в формате 9х9 на половине поля. Продолжительность каждой игры составит 40 минут - по 20 минут на тайм.