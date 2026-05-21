"Нефтчи" хочет подписать бразильского универсала

Футбольный клуб "Нефтчи" начал работу по усилению состава перед новым сезоном и намерен осуществить первый трансфер.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, бакинский клуб проявляет интерес к бразильскому футболисту Дави Габриелу.

28-летний игрок способен действовать как на позиции крайнего защитника, так и в роли вингера. Права на футболиста принадлежат клубу "Бруски", выступающему в Серии C чемпионата Бразилии.

Подробности возможного перехода и финансовые условия сделки пока не раскрываются.

Отметим, что в следующем сезоне "Нефтчи" выступит в Лиге конференций УЕФА.