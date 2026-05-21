Стало известно, какие иностранные клубы интересуются Эльвином Джафаргулиевым

21 Мая 2026 15:56
Отстраненный от основного состава "Карабаха" из-за проблем с дисциплиной Эльвин Джафаргулиев может продолжить карьеру за рубежом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, серьезный интерес к защитнику проявляет венгерский "Ференцварош". Бывший соперник агдамского клуба по Лиге чемпионов уже несколько раз направлял предложения по трансферу футболиста.

По информации источника, "Карабах" требует за игрока 1,5 миллиона евро.

Еще одним претендентом на футболиста сборной Азербайджана является турецкий "Амедспор", который вышел в Суперлигу. Клуб готов выплатить трансферную сумму, однако переговоры осложняет зарплатное требование игрока. Сообщается, что Джафаргулиев хочет получать 1 миллион евро в год и готов перейти только на этих условиях.

Ранее обсуждался и вариант с переходом в "Нефтчи". Однако, по данным источника, "Карабах" запросил у бакинского клуба более высокую сумму, чем у иностранных команд, из-за чего сделка не состоялась.

Отметим, что сейчас Эльвин Джафаргулиев выступает за дубль "Карабаха". В последнем матче против "Кяпаза" защитник получил травму и был заменен во втором тайме.

İdman.Biz
