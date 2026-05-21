В Баку открылась вторая мини-футбольная площадка АФФА в рамках WUF13 - ФОТОРЕПОРТАЖ

21 Мая 2026 14:11
В рамках 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) в Баку открылась вторая мини-футбольная площадка Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает İdman.Biz, площадка размещена перед торговым центром "Дениз Молл" и организована департаментом социальной и экологической устойчивости АФФА совместно с QOLAT Sport Service и операционной компанией WUF13 Azerbaijan.

Размер площадки составляет 6х10 метров. До 22 мая здесь будут проходить различные футбольные активности и развлекательные программы.

С 15:00 до 19:00 в мероприятиях примут участие дети, задействованные в социальных проектах АФФА. К программам также смогут присоединиться гости форума и любители футбола. Вход на территорию свободный.

Отметим, что в рамках подготовки к чемпионату мира U20 АФФА также представлена на WUF13 специальной презентационной зоной.

