Стали известны назначения арбитров на 33-й тур Премьер-лиги

21 Мая 2026 13:41
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявила назначения арбитров на матчи 33-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, определены главные судьи, арбитры VAR, инспекторы и представители АФФА на все встречи тура.

21 мая

18:30. "Габала" - "Шамахы"
Судьи: Камранбей Рагимов, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Нияз Ахмедов
VAR: Реван Гамзазаде
AVAR: Вюсал Мамедов
Инспектор: Рамиль Диниев
Габалинский городской стадион

22 мая

17:00. "Туран Товуз" - "Сабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Рахман Имами, Орхан Ибишов, Эмин Алиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Теймур Теймуров
Инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Bank Respublika Arena

19:30. "Сумгайыт" - "Карабах"
Судьи: Эльвин Байрамов, Парвин Талыбов, Мирнихат Сеидов, Ниджат Исмайыллы
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Инспектор: Джейхун Гашимов
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

23 мая

15:00. "Кяпаз" - "Нефтчи"
Судьи: Вюгар Гасанлы, Эльшад Абдуллаев, Зохраб Аббасов, Али Алиев
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Камран Байрамов
Инспектор: Орхан Мамедов
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

19:00. "Араз-Нахчыван" - "Зиря"
Судьи: Акбар Ахмедов, Акиф Амирели, Зейнал Зейналов, Ислам Мамедов
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Асиман Азизли
Инспектор: Иманхан Султани
SOCAR Polymer Arena

24 мая

16:00. "Имишли" - "Карван-Евлах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Тарлан Талыбзаде, Камран Алиев
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Рахиль Рамазанов
Инспектор: Зохраб Гадиев
Губинский олимпийский спортивный комплекс

İdman.Biz
