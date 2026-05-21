Определились участники плей-офф за право играть в Первой лиге Азербайджана

Стали известны команды, которые оспорят путевку в Первую лигу Азербайджана в стыковом матче. По информации İdman.Biz, интрига разрешилась по итогам матчей заключительного, 27-го тура чемпионата.

Футбольный клуб "Шимал" в драматичном гостевом матче вырвал победу у "Джебраила" со счетом 3:2. Этот успех позволил команде набрать 20 очков и подняться на 9-ю строчку в турнирной таблице. Таким образом, хачмазцы покинули зону прямого вылета и сохранили шансы остаться в дивизионе.

За право сохранить прописку в Первой лиге "Шимал" поспорит с клубом "Гарадаг Локбатан", который финишировал на втором месте в нынешнем сезоне Второй лиги.

В то же время клуб "Дифаи" в последнем туре крупно уступил "МОИК" со счетом 0:4. Из-за этого поражения команда опустилась на последнее, 10-е место в таблице и досрочно покинула Первую лигу.