Рауф Алиев: "В Микелсе собраны все качества, необходимые хорошему нападающему"

Бывший форвард сборной Азербайджана Рауф Алиев, ставший лучшим бомбардиром чемпионата страны в сезоне 2016/2017 в составе бакинского "Интера", оценил сильные стороны нападающего "Сабаха" Джой-Ланса Микелса, который с 19 голами возглавляет список самых результативных игроков текущего первенства.

В своем заявлении для İdman.Biz Алиев особо выделил стабильность немецкого легионера:

"Микелс постоянно находится в отличной форме и стабильно приносит пользу своей команде. Разумеется, главное требование к нападающему — это забитые мячи, и форвард "Сабаха" прекрасно справляется со своей задачей".

Эксперт также высоко оценил универсализм Микелса при завершении атак:

"Микелс одинаково хорошо играет как левой, так и правой ногой, а также отлично действует головой при верховых единоборствах. Можно сказать, что в нем собраны практически все качества, которые необходимы высококлассному нападающему".

По мнению Рауфа Алиева, интерес к такому результативному форварду со стороны других клубов вполне закономерен, однако он верит, что футболист останется в Баку:

"Думаю, Микелс продолжит свою карьеру в "Сабахе". Помню, как однажды он уже покидал команду, но спустя короткое время снова вернулся. Считаю, что он и дальше будет выступать за свой нынешний клуб".