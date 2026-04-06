6 Апреля 2026
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" сыграет с "Карван-Евлахом"

6 Апреля 2026 09:30
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" сыграет с "Карван-Евлахом"

Сегодня состоится матч 26-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карабахом" и "Карван-Евлах".

Как сообщает İdman.Biz, игра начнется в 19:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Главным арбитром назначен Камранбей Рагимов.

Отметим, что "Карабах" с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Карван-Евлах", имея 8 очков, располагается на последней, 12-й позиции.

Тур завершится 7 апреля. Накануне "Габала" на выезде обыграла "Кяпаз" (2:0), а "Нефтчи" оказался сильнее "Сумгайыта" (3:1).

