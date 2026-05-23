23 Мая 2026
Юрий Вернидуб: "Я очень люблю как Азербайджан, так и здешних людей"

23 Мая 2026 22:20
Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче 33-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Кяпазом" (1:0), передает İdman.Biz.

Отвечая на вопрос о подготовке к еврокубкам и возможной нехватке времени, специалист заявил: "Это не только наша проблема. Мы сделаем все, чтобы ее не было. Я готов к любой ситуации".

Также Вернидуб высказался о возможном долгосрочном сотрудничестве с "Нефтчи": "У меня еще как минимум год контракта. За это время я сделаю все. Тренерская работа — сложная. Сегодня ты на коне, а завтра можешь с него упасть. Если такое предложение будет, то, конечно же, я подумаю. Я очень люблю как Азербайджан, так и здешних людей. Я рад быть здесь".

Комментируя тот факт, что за пределами Украины он нигде не работал продолжительное время, наставник отметил: "В Украине я работал долгое время. Я прошел все этапы. Работал как в академии, во второй команде, так и в основной. После того как поработал в Беларуси, я вернулся в Украину, где вместе с "Кривбассом" завоевал "бронзу". Если будут предложения, можно рассмотреть. В "Нефтчи" отличные условия. Остается только работать".

İdman.Biz
